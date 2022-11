S čim se je okrepčal Cristiano Ronaldo med tekmo z Gano

Portugalska je uspešno odprla letošnje svetovno prvenstvo v Katarju. Portugalski nogometaši so v prvi tekmi strli odpor Gane in pričakovano začeli turnir z zmago, v kateri je opozoril nase tudi Cristiano Ronaldo.

Nogometaš, ki je ta čas dejansko brezposeln, ni le zabil gola na petem svetovnem prvenstvu (!) in postal edini s tem dosežkom (2006, 2010, 2014, 2018 in 2022), pač pa je pozornost navijačev pritegnil tudi njegov priboljšek med tekmo z Gano. Ronaldo je vzel nekaj iz hlačk in pojedel, več v spodnjem videu.