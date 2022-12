Santos odstopil, ga bo nasledil Mourinho?

Fernando Santos ni več selektor portugalske nogometne reprezentance. Poročila tamkajšnjih medijev so uradno potrdili tudi na portugalski zvezi, iz katere so sporočili, da je 68-letni trener iz Lizbone po kritikah zaradi poraza proti Maroku v četrtfinalu svetovnega prvenstva v Katarju odstopil in tako prekinil pogodbo, ki jo je imel še do evropskega prvenstva leta 2024 v Nemčiji.

Po poročanju športnega dnevnika Record si na zvezi želijo, da bi Santosa nasledil sloviti Jose Mourinho. Kakor pišejo, so pripravljeni najprej pripeljati začasno rešitev, poleti pa za selektorja ustoličiti Mourinha in mu na ta način omogočiti, da bi dokončal sezono z Romo.

Med možnimi kandidati za naslednika Santosa so tudi naslednji portugalski trenerji: Rui Jorge (selektor do 21 let), Abel Ferreira (Palmeiras), Paulo Fonseca (Lille), Rui Vitoria (selektor Egipta) in Jorge Jesus (Fenerbahče).

Santosa, ki je po izpadu v Dohi zatrjeval, da ne namerava odstopiti, so za selektorja imenovali septembra 2014. Dve leti pozneje so Cristiano Ronaldo & Co. pod njegovim vodstvom postali evropski prvaki, leta 2019 pa tudi zmagovalci lige narodov, kar sta za zdaj njihovia edina lovoriki na največjih tekmovanjih.