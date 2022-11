Cisse: Tokrat lahko Afrika vzame naslov

Katar je dosegel prvi gol na svetovnih prvenstvih, a bil nekonkurenčen tudi proti Senegalu in prvi izpadel. Iran je z zadetkoma v 98. in 111. minuti pokvaril valižansko pravljico. Še najbolj je na včerajšnjih tekmah drugega kola na mundialu navdušil Ekvador, ki je nadigral Nizozemsko, a slednja je osvojila točko, s katero je naredila velik korak v osmino finala.

Ekvadorski »superman« Enner Valencia je prinesel točko Južnoameričanom, ki so nadigrali favorizirane Nizozemce (streli 8:2, v okvir 4:1), smola pa jim je preprečila še večje slavje. Obe ekipi sta bili na koncu zadovoljni. Valencia (33) je dosegel že tretji gol na tem SP in je prvi strelec, izničil je zadetek Codyja Gakpoja iz šeste minute.

Ekipa Louisa van Gaala je po uvodnem zadetku delovala nezainteresirano, v drugem polčasu pa spoznala južnoameriško strast in se samo po sreči izognila porazu. Gonzalo Plata je v 59. minuti zadel prečko in Ekvadorci so pritiskali do konca na krilih navijačev v rumenih barvah. »Kar goreli so, mi pa nismo imeli odgovora. Ni nam uspelo zadržati žoge,« je po tekmi priznal kapetan Virgil van Dijk, razočaran, ker so tulipani zapravili priložnost, da bi se prvi prebili v osmino finala.

Aliou Cisse poka od samozavesti. Foto Manan Vatsyayana/AFP

Junak tekme je bil Valencia. Član Fenerbahčeja je dosegel zadnjih šest golov za Ekvador, trikrat je bil uspešen tudi leta 2014 v Braziliji. Še bolj zadovoljen je bil senegalski selektor Aliou Cisse, ki je po zmagi proti Katarju pokal od samozavesti. Pa četudi ne more računati na prvega zvezdnika Sadia Maneja. Nobena afriška reprezentanca še ni prišla dlje od četrtfinala SP, tam so obtičali Kamerun, Senegal in Gana ...

Svari se hitro spreminjajo v svetovnem nogometu in zakaj ne bi enkrat Afrika dobila svetovnega prvaka, se je spraševal nekdanji branilec PSG. »Da, afriška ekipa lahko gre do konca letos. Upam, da bo to Senegal,« je dejal Cisse, član ekipe, ki je leta 2002 v osmini finala senzacionalno izločila Francijo: »Vsi so tukaj zasluženo. Ni več tako kot pred 30 ali 35 leti, ko so velike ribe jedle majhne.«

Senegalu sta pot do zmage utrla Boulaye Dia in Famara Diedhiou, Mohammed Muntari je razveselil »navijače« v belih rjuhah, preden jim je nasmeh izbrisal rezervist Bamba Dieng. »Težko je nadomestiti strelca, kakršen je Mane, toda nogomet je ekipni šport,« se tudi brez napadalca Bayerna znajde Cisse, ki se je še posebej razveselil zadetka Die. Slednji je pred štirimi leti igral za amaterski klub iz Francije, zdaj je dosegel prvi gol za Senegal. »Iz tekme v tekmo rastemo, proti Ekvadorju bomo še boljši,« zatrjuje član Salernitane.