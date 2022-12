Spektakel in drama, kot se spodobi za zadnje dejanje mundiala

V nadaljevanju preberite:

Kakšen vrhunec letošnjega mundiala! Nogometna družina je videla najbolj dramatično in spektakularno finalno tekmo po Mehiki 1986, razplet pa je bil podoben: pred 36 leti je pokoril svet legendarni Diego Maradona, sinoči v katarski metropoli njegov naslednik Lionel Messi. Klobuk dol pred živo nogometno legendo! Argentina je sklatila z vrha sveta Francijo v tekmi, ki so jo zaznamovali številni zasuki, njena hollywoodska končnica pa je bila le za navijače z dobrim srcem.

Zakaj je naš poročevalec že prej slutil na takšen razplet in zakaj so se Argentinci podali v tekmo, kot bi šli na fronto? Kakšne ocene smo podelili Argentincem in Francozom in zakaj je prav, da se je finale končal na tak način?