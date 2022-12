Starost dohiti prav vse, tudi Cristiana Ronalda

Tyson Fury, eden najslavnejših športnikov iz Manchestra in navijač tamkajšnjega prvoligaša Manchester Uniteda, je pred današnjo četrtfinalno tekmo z Marokom na svetovnem prvenstvu v nogometu poslal sporočilo zdaj že bivšemu članu rdečih vragov, Portugalcu Cristianu Ronaldu. Na tem prvenstvu je kmalu 38-letni Ronaldo zaenkrat dosegel le en gol in za tekmo osmine finala s Švico vstopil šele s klopi, Fury pa je omenil svojo zmago nad Ukrajincem Vladimirjem Kličkom, ko je ta ravno tako štel 38 let. »Zmaga nad Kličkom je bila takrat kot vzpon na Mount Everest. Mislili so, da me bo razbil na koščke, toda ... Veliko je odvisno od naravnih stvari, denimo starosti, pri 38 letih pa si že v zatonu, pa če si to priznaš ali ne,« je dejal Fury.

»Če pogledate Cristiana Ronalda, šteje 37 let, računal je lahko na najboljše zdravnike in fizioterapevte ter res živel kot črv v loju. A tudi Ronaldo je zdaj v zatonu, če pa lahko starost ujame nekoga takšnega, ki je tako pazil nase ... Potem si predstavljajte boksarja, ki so ga razbijali na koščke zadnjih 20 let,« se je svoje lastne prihodnosti še dotaknil Fury, ki je avgusta dopolnil 34 let, v začetku decembra pa je uspešno zaključil trilogijo dvobojev z Američanom Derekom Chisoro ter ubranil svoj šampionski pas po verziji WBC.

»Starostni dejavnik ne čaka nikogar, ne glede na to, kako si živel. Ni važno, če si kdaj kaj popil, če nikoli ne tečeš po trdi podlagi, ne glede na to, kdo si, te bo starost na koncu dohitela,« še meni Fury.