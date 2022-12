Točka za reprezentanco, ki ima vsaj 60-odstotno posest

Walid Regragui, selektor Maroka, je že eden od velikih junakov arabsko-afriške nogometne pravljice. V Franciji rojeni strokovnjak sladno z uspehi v Katarju najde tudi slikovite strokovne ocene. Ena je posebej duhovita. Ko so mu očitali, da zmagujejo s komaj kaj posesti žoge, je poslal pobudo kar predsedniku Svetovne nogometne zveze Gianniju Infantinu.

»Kaj pomeni 70-odstotna posest žoge? Da streljaš dvakrat na vrata? Infantinu bom priporočil, naj da točko reprezentancam, ki imajo najmanj 60-odstotno posest žoge. Ampak mi smo tukaj, da zmagujemo, ne da imamo posest. Manchester City ima 70 odstotno, a s Kevinom de Bruynom in Bernardom Silvo boste vselej imeli posest. Lahko je, če imaš na voljo igralce za tiki-taka igro. Vem, da Evropejci kritizirajo našo igro. Zmagati moramo za Afriko, za države, ki se razvijajo. Ni enotnega sloga. Poglejte Francijo proti Angliji, z manj posesti so zmagali. So najboljši,« je razmišljal 47-letni selektor, ki je v vlogi prvega moža reprezentance nasledil Bošnjaka .