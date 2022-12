Ujezil ga je Južni Korejec, ne pa selektorjeva poteza

Tudi na tretji tekmi svetovnega prvenstva je Cristiano Ronaldo predčasno zapustil zelenico, njegov nejevoljen izraz na obrazu pa se je v 65. minuti še dodatno skremžil, ko ga je k odhodu z igrišča poskušal vzpodbuditi južnokorejski reprezentant Cho Gue Sung. Južna Koreja je na koncu uprizorila preobrat in se z zmago z 2:1 prebila v osmino finala, Portugalska pa je kljub temu s šestimi točkami osvojila prvo mesto ter si v osmini finala priigrala dvoboj s Švico.

»Korejski nogometaš ga je žalil in mu govoril, da naj odide, to je bil razlog njegove jeze, vsi so to videli,« se je po tekmi branil portugalsi selektor Fernando Santos. »Videl sem njegovo interakcijo s korejskim nogometašem in nobenega dvoma ni. Na posnetkih je ravno tako razvidno, kako je proti korejskemu nogometašu krenil Pepe. Ni bil agresiven, zgolj agresiven v besedah, s Cristianom je govoril v angleščini, Cristiano pa je dejal: 'Morda je imel slab dan ...'«

Oglasil se je tudi Ronaldo: »Govoril mi je, da naj hitro odidem z igrišča. Odvrnil sem mu, da naj utihne, saj nima pristojnosti. Ni prišlo do kakršnih koli nesoglasij s trenerjem.«

Južni Koreji je zmago v 91. minuti prinesel Hwang Hee Chan, ki je tako pred nosom speljal napredovanje Urugvaju, ki je z 2:0 ugnal Gano, a v skupnem seštevku dosegel gol premalo, saj sta tako Južna Koreja kot Urugvaj na koncu zbrala po štiri točke.

»Pred tekmo mi je Heung Min Son dejal, da mi bo danes nekaj uspelo. Rekel je: 'Zaupamo ti!' Ko sem vstopil s klopi, mi je veliko soigralcev ravno tako dejalo, da zaupajo vame. Ko je Son prejel žogo sem bil prepričan, da mi jo bo podal, in podaja je bila res izvrstna. Olajšala mi je delo. Težko je bilo čakati na rezultat z druge tekme, a dokazali smo, da se lahko uvrstimo v izločilne boje in še naprej zaupamo vase. To je nekaj, kar smo si želeli in pričakovali, te izjemne občutke pa želimo deliti z rojaki v domovini,« je po prvi uvrstitvi v osmino finala po letu 2010 dejal Hwang.

»Smo precej jezni,« pa je še povedal portugalski selektor Santos. »Osvojili smo prvo mesto v skupini, a želeli smo si zmage, s katero bi še izboljšali ekipni duh. Toda ta rezultat je tudi opozorilo našemu moštvu.«