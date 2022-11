Vprašajte Southgata o Afganistanu

Na prvi današnji tekmi je Iran z dvema goloma v sodnikovem podaljšku premagal Wales, njegov selektor Carlos Queiroz pa je dvignil precej prahu že pred tem.

Zmotilo ga je namreč vprašanje novinarke napadalcu Mehdiju Taremiju, ali bodo Iranci igrali tudi za vse, ki v domovini protestirajo zaradi smrti mlade Mahse Amini.

»Spoštujem pravico do svobode izražanja, ampak morda je čas, da povprašate tudi druge trenerje o stvareh, ki se dogajajo v svetu. Vprašajte Garetha Southgata (selektorja Anglije; op. p.) ali selektorja ZDA, zakaj so Britanci in Američani zapustili Afganistan ter na nemilost talibanom prepustili vse tamkajšnje ženske,« je novinarki BBC Shaimi Khalil dejal 69-letni Portugalec.

Iranski nogometaši so selektorja Carlosa Queiroza nodili na rokah po zmagi proti Walesu. FOTO: Amanda Perobelli/Reuters

Reprezentanti Irana pred tekmo z Anglijo niso peli himne, toda danes so jo, ker se bojijo, da bi jih vlada v Teheranu kaznovala.