Z edinim strelom v vrata v dveh dvobojih do zmage nad Japonsko

Osmi igralni dan na svetovnem prvenstvu v nogometu sta odprli reprezentanci, ki sta si bili v uvodnem kolu popolno nasprotje. Kostarika je doživela pravi polom proti Španiji (0:7), Japonska pa pripravila presenečenje z zmago nad Nemčijo z 2:1. Toda njun medsebojni dvoboj je bil povsem nova zgodba. Kostaričani so se namreč pobrali ter z 1:0 (0:0) prišli do prve zmage.

Tekmo v Ahmadu bin Aliju je odločil Keysher Fuller, ki je z roba kazenskega prostora zadel v 81. minuti po edinem strelu ekipe v okvir vrat. na celetnem mundialu. To je Kostaričanom zadostovalo za uspeh, saj so se tokrat izkazali s precej bolj čvrsto obrambo kot v uvodnem nastopu. Japonci so samo v drugem polčasu sprožili 12 strelov, najbližje izenačenju pa so bili v 88. minuti, ko je z okoli desetih metrov streljal Daiči Kamada, a je bil vratar Keylor Navas na mestu, v gneči pa Japoncem žoge ni uspelo potisniti v mrežo.

V drugi tekmi kola v skupini se bosta ob 20. uri v Al Baytu pomerili Španija in Nemčija. Danes bosta v skupini F še dvoboja Belgija – Maroko (14.00) in Hrvaška - Kanada (17.00).