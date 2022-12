Zasnovana na Bavarskem, narejena v Pakistanu

V nadaljevanju preberite:

Vsako nogometno prvenstvo zaznamuje tudi uradna žoga, nekatere so se v zgodovino zapisale kot revolucionarne po tehnologiji, druge po dizajnu. Al Rihla, uradna žoga mundiala v Katarju, združuje oboje. Nemški proizvajalec športne opreme Adidas in Fifa sta partnerja že od SP leta 1970, od takrat je bilo predstavljenih že 14 uradnih žog. Kakšne so njene odlike, kje so narejene in koliko stane?