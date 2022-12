Zdaj tudi uradno: Messi je nogometni Jordan, največji vseh časov

V nadaljevanju preberite:

Lionel Messi je dočakal hollywoodsko slovo od svetovnih prvenstev, če bo seveda spoštoval svoje napovedi in leta 2026, ko bi že lahko zaključeval klubsko kariero v Združenih državah Amerike, za Argentino ne bo igral tudi na mundialu, ki ga bodo skupaj z ZDA gostili še Kanada in Mehika. Pod težo večnih primerjav z Diegom Maradono je dobri dve leti po smrti ikone argentinskega nogometa rojakom prinesel največje veselje po Mehiki 1986, kjer je gavče do naslova s svojo levico in desetico na hrbtu vodil veliki Diego, 36 let kasneje pa je v podobno briljantnem slogu z zadetki v skupinskem delu in na vseh tekmah izločilnih bojev zablestel ravno Messi.