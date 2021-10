Jeza poraženih Špancev, sodnik in VAR naj bi jih oškodovala dvakrat

Glavni sodnik Anthony Taylor je upotševal tudi kolege iz VAR ekipe. FOTO: Alberto Lingria/Reuters



Španci pričakovali tudi kazenski strel

»Bolje, da se je zgodilo v ligi narodov kot na svetovnem prvenstvu.« Tako so pri španskem časniku Marca poskušali pomiriti navijače po finalni tekmi lige narodov, ki je močno razdelila nogometne navdušence po vsem svetu in še posebej ujezila španske. Razveselila pa je francoske.V središču pozornosti in polemik, ki se še lep čas ne bodo polegle, je bil zmagoviti francoski gol za 2:1. V trenutku podajeje bil Mbappe v ofsjadu. Podajo je poskusil preprečitiin se pri tem dotaknil žoge. Glavni sodnikin predvsem kolegi iz VAR sobe so ocenili, da je pri Špančevem posredovanju šlo še za drugo akcijo, zaradi česar Mbappejev položaj ni bil več sporen.Tako je svojo odločitev o priznanem golu kapetanu španske reprezentancepojasnil tudi Taylor. Sodniškega eksperta pri športnem dnevniku Marcapojasnilo ni prepričalo.»Neverjetno je, da niso začrtali linije, ki bi jasno razkrila nedovoljen položaj. Mbappejev položaj je vplival na akcijo in bil je v ofsajdu,« je povedal Perez Burrullo, ki je bil, kot drugi, ogorčen tudi nad tem, da Taylor in VAR Špancev nista nagradila z enajstmetrovko.Francoski branilecje Rodrijevo podajo ustavil s komolcem. »Jasno je bilo, da je žoga zadela komolec, ločen od telesa. Res je, bilo je nehote, toda takšna posredovanja, kakršna so zdaj v nogometu, pomenijo kazen,« so zapisali pri časniku Marca.