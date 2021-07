Španci in Francozi trdijo, da je vse odločeno: Ramos v PSG

Časnik AS je na svoji spletni strani zapisal, da lahko ob 18. uri v četrtek že z gotovostjo trdijo, da bo Sergio Ramos oblekel dres Paris Saint-Germaina. Po kar 16 letih na štadionu Santiago Bernabeu se Ramos, čeprav sam trdi, da je pogodbo želel podaljšati, ni uspel dogovoriti z vodstvom Reala in špansko prestolnico sredi junija zapustil na čustveni novinarski konferenci. Novico o dogovoru med Ramosom in francoskimi podprvaki je v svet poslal RMC Sport, tudi AS pa prikimava: Ramos bo podpisal dveletno pogodbo.



V naslednjih dneh naj bi v Parizu opravil zdravniški pregled in poziral v novem dresu. Ravno dolžina pogodbe naj bi predstavljala glavni kamen spotike v Madridu, kjer mu niso želeli ponuditi več kot enoletnega podaljšanja. Po tem, ko je na ponudbo vendarle pristal, so ga sodelavci predsednika Florentina Pereza obvestili, da njihova prvotna ponudba ne velja več. V Parizu bo 35-letni branilec dobil želeni dve sezoni, PSG pa naj bi bil že od samega začetka na vrhu njegovega seznama želja. Nespremenjena bo ostala tudi njegova plača, saj naj bi zaslužil okoli deset milijonov evrov (neto) na sezono.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: