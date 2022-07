Španski mediji: Lewandowski bo vsak hip pristal v Barceloni

Opolnoči naj bi Barcelona in Bayern, ki ga je predsednik Kataloncev Joan Laporta po nedavni predstavitvi brazilskega napadalca Raphinhe obtožil neodzivnosti, vendarle dosegla dogovor: 45 milijonov evrov bo španski podprvak izplačal serijskemu nemškemu prvaku takoj, še dodatnih pet glede na uspešnost Roberta Lewandowskega v novi sredini. Poljak je že pred tedni javno dejal, da si želi zapustiti München in ni odpotoval s soigralci v Združene države Amerike, kjer bodo Bavarci odigrali prve pripravljalne tekme.

Športni časnik As iz Madrida je na svoji spletni strani zapisal, da si Lewandowski zelo želi nastopiti že 23. avgusta, ko bo v Las Vegasu na sporedu »klasični« obračun Barcelone in velikega rivala Reala iz Madrida. Podpisal naj bi pogodbo do leta 2025 z možnostjo podaljšanja še za eno sezono.

Kmalu 34-letnega zvezdnika svetovnega nogometa iz Varšave je športni direktor Bayerna Hasan Salihamidžić nedavno izpostavil kot velikega profesionalca, potem ko je kljub govoricam o njegovem neizbežnem slovesu začel priprave z zdaj očitno že bivšimi soigralci.

»Nikoli nisem dvomil. Robert je velik profesionalec, zelo dobro ga poznam in nikoli nisem dvomil v to, da se bo pojavil na začetku priprav,« je dejal Salihamidžić.