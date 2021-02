Španski raj se je prvemu Kekovemu strelcu spremenil v pekel

Harisu Vučkiću (levo) se selitev k Zaragozi ni izšla po njegovih željah, Damjan Bohar pa v Osijeku redno igra in ima podporo trenerja Nenada Bjelice. FOTO: Reuters



Rešitev je manj zahtevna liga

457

minut je Haris Vučkić v tej sezoni odigral za Zaragozo

Miha Zajc krepi status, Benjamin Verbič je avt

Jan Oblak je tudi v Granadi potrdil, da je najtrdnejši člen vodilnega moštva španskega prvenstva. FOTO: Jon Nazca /Reuters



Le kapetana nič ne ustavi

Poldrugi mesec pred prvo tekmo slovenske nogometne reprezentance v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Katarju 2022 proti Hrvaški (24. marca v Stožicah) selektornajbrž ni prav vesel. Največ preglavic mu povzročajo napadalci:na Portugalskem išče vrnitev v igralno in strelsko formo pri Bragi, najbolj pa je svoj status ogrozil. V Španiji pri Zaragozi je 28-letni najboljši strelec Slovenije v lanskem letu bolj ali manj odrezan tudi od stranskih vlog.Prefinjena tehnika, lucidne poteze in mojstrski goli so že preteklost. Domžalčan se je lani poleti iz Nizozemske preselil v Španijo z velikimi ambicijami, zdaj doživlja kalvarijo in čaka na trenutek, ko bo lahko spet zadihal. Njegov status pri Zaragozi je tako slab, da je bil po treh tekmah zunaj kadra celo zadovoljen, ker je na zadnji prvenstveni tekmi druge lige (proti Sabadellu, 0:0) sedel na klopi za rezervne nogometaše. V tej sezoni je igral le na trinajstih tekmah in le 457 minut. Zadnje prvenstvene minute oziroma minuti je odigral 19. decembra, na začetku leta, 5. januarja, pa je na pokalni tekmi dobil 68 minut.Za Vučkićevo kariero, polno poškodb, je nujno, da jo igralsko oživi z odhodom v drugo državo z manj zahtevno ligo, ki ji bo telesno kos. Toda prej kot poleti ne bo mogel oditi. Čeprav je Vučkić že vajen trnove poti zaradi poškodb, pa je v obdobju, ko si ne sme privoščiti daljše odsotnosti, če želi še biti vsaj pridruženi član reprezentance. Ta pa bo težko uresničila velike ambicije brez razpoloženega napadalca.Kek dobro ve, da ima veliko napadalcev. A med njimi jih je malo standardnih in v formi, predvsem takšnih, ki lahko sledijoin ga morda tudi nadomestijo, ko ne bo vse odvisno od njegovega dnevnega navdiha. Če še Šporar ne bo blizu svojih sposobnosti, bo imel vse prej kot sladke skrbi. Morda bo moral iz ZDA aktivirati tudiali pa upati, dani v preveč rekreativnem ritmu na Arabskem polotoku.Druga Kekova možnost, ki jo je delno že preizkusil, je igra z lažnimi napadalci. V tej kategoriji pa prav tako ni kdo ve koliko razpoloženih mož.je ta trenutek eden od najdejavnejših igralcev, četudi hitronogemu Prekmurcu na Hrvaškem (pri Osijeku) očitajo, da je premalo učinkovit. V derbiju z Dinamom (0:1), v katerem mu je trenernamenil vseh 90 minut, je Bohar zapravil eno od redkih priložnosti. V Italiji svoj status pri Genoi izboljšuje, ki redno začenja tekme, minuli konec tedna pa jo je v Torinu tudi dokončal na igrišču.Slabo kaže Benjaminu Verbiču. Zaradi poškodbe stegenske mišice je še bolj ogrozil svoj že tako slab status pri kijevskem Dinamu in trenerju Romunu. Vprašanje je, kdaj se bo sploh vrnil v normalen proces treningov in s kakšno vlogo.Najtrdnejši steber granitne reprezentančne obrambeje mož, ki vsakokrat vrne nasmeh na selektorjev obraz. Škofjeločan ohranja visoko formo, ključno pa je, da izogiba poškodbam. V tej sezoni je v španskem nogometnem prvenstvu odigral prav vse tekme in vse minute – 21/1890. V Granadi je prejel 13. gol, a eden v njegovi mreži je bil premalo, da bi Atletico, ki v zahtevnem obdobju niza težke zmage ter drži na varni razdalji Barcelono in Real, izgubil dve točki ali tri.