Spektakel v Stožicah tudi nagrada za Alberta Riero

Za koga bo številka 13 nesrečna? To je najpomembnejše vprašanje pred nocojšnjim velikim derbijem 13. kola med vodilno Olimpijo in četrtim Mariborom, ki v Stožicah v optimalnem obdobju za nogometni spektakel prihaja z debelim zaostankom 13 točk. Zeleno-beli imajo v rokah škarje in platno: z zmago bodo vijoličnim tudi praktično razblinili sanje o ubranitvi naslova, s porazom jim bodo vrnili šampionske apetite.

Olimpija je v 4. kolu v Ljudskem vrtu z goli slovenskih adutov Svita Sešlarja in kapetana Timija Maxa Elšnika igraje opravila z Mariborom. V Stožicah je nazadnje izgubila pred tremi leti, 29. 9., z 2:4. Od takrat je vse v znaku zeleno-belih, z izjemo zadnjega derbija minule sezone, ki ga je odločil Ognjen Mudrinski. Skupno so zeleno-beli petkrat premagali velike tekmece in le enkrat izgubili. Pet derbijev se je razpletlo brez zmagovalca.