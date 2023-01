Spektakel zagotovljen: Nizozemska vs. Hrvaška in Španija vs. Italija

Evropska nogometna zveza Uefa je na svojem sedežu v Nyonu izžrebala polfinalna para zaključnega turnirja lige narodov. Gostiteljica turnirja Nizozemska bo v polfinalu igrala proti Hrvaški, drugi polfinalni par pa sestavljata Španija in Italija.

Tekme bodo v Rotterdamu in Enchedeju. Zaključni turnir, na katerem nastopajo zmagovalke skupin iz lige A, se bo s prvim polfinalom Nizozemske in Hrvaške začel 14. junija v Rotterdamu, drugi polfinale med Španijo in Italijo bo 15. junija v Enschedeju.

Tekma za tretje mesto in finale bosta 18. junija, prva v Enschedeju ob 15.00, druga pa v Rotterdamu. Ta se bo tako kot polfinalna obračuna začela ob 20.45. Slovenija si je v tej izvedbi lige narodov zagotovila obstanek v ligi B, kjer je v družbi Srbije, Norveške in Švedske zasedla tretje mesto v skupini 4.