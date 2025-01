Spektakularen Milanov preobrat za prvo lovoriko

Nogometaši Milana so v Riadu pred 24.841 gledalci uprizorili veliki preobrat in prišli do prve lovorike pod taktirko Zlatana Ibrahimovića. V finalu 37. italijanskega superpokala so proti mestnemu tekmecu in prvaku Interju po 47. minutah že zaostajali z 0:2 (Lautaro Martinez 45., Mehdui Taremi 47.), potem pa so se sneli z verige in do 80. minute izenačili (Theo Hernandez 57., Christian Pulišić 80.), v 93. minuti pa je Timi Abraham le še podstavil nogo po imenitni akciji Pulišića in Rafaela Leaa za spektakularno zmago.

»To je Milan, igramo za te lovorike, kdor se želi vpisati v zgodovino Milana, mora osvojiti te pokale,« je v rdeče-beli slačilnici prevzel vlogo vodje Ibrahimović. Zdaj glavni selektor je bil evforičen, kot že dolgo ne.

»Dosegli smo enega od naših ciljev. Kar smo iskali ob menjavi trenerja, je bil odziv, in to je bil naš odziv,« je v zmagovalnem nagovoru povedal Ibra in še posebej izpostavil zasluge trenerja Sergia Conceicaa. »Čestitati trenerju in drugim v trenerskem štabu. V samo nekaj dneh ste opravili odlično delo.« Ibrahimović je poslal tudi jasno sporočilo igralcem.

Zlatan Ibrahimović je bil tudi v Riadu, kjer so se zbrali številni nekdanji zvezdniki italijanskega nogometa in trenerji eden od najbolj obleganih mož. FOTO: Hamad I Mohammed/Reuters

»Zmagali ste z znojem, odrekanjem in željo. Ko ima moštvo to željo, ga je težko premagati. Ko se je prvenstvo začelo, sem vam rekel, da je vse odvisno od nas, to je v glavi. Danes ste to dokazali. Zdaj pa se vrnimo in prinesimo to miselnost, osvojimo točke, da pridemo tja, kjer moramo biti.«

Milan je v polfinalu premagal Juventus z 2:1, Inter pa Atalanto z 2:0. Milan je še osmič osvojil superpokal, prvič v zadnjih osmih letih, Juventus ima en naslov več.