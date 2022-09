Spektakularna zmaga lepa popotnica za polet v Stockholm

V nadaljevanju preberite:

Slovenskim nogometašem je v Stožicah uspelo, kar so navijači čakali (pre)dolgo – v tekmi brez večjih nihanj so odpravili favorizirano ekipo Norveške, navdušili podpornike in si pred ključnim torkovim gostovanjem v Stockholmu vbrizgali dodatno samozavest. Na Švedskem jih pričakujejo razrvani gostitelji, nestrpni navijači in selektor, ki ga lahko reši le zmaga nad Slovenijo.

V Stockholmu bo na pladnju še nekaj, zaradi česar se velja dodatno potruditi in vnovič kreniti »na glavo«. Morebitna zmaga bi Slovence ohranila na vrhu tretjeuvrščenih ekip v ligi B. Pred njimi bi kotirala le osmerica s prvih dveh mest štirih skupin lige B – ta čas so to Izrael, BiH, Škotska, Norveška, Srbija, Ukrajina, Islandija, Črna gora. Zakaj je to pomembno?