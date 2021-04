Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino je v članku za revijo UN Chronicle zapisal, da verjame, da je, kar zadeva pandemijo novega koronavirusa, luč na koncu tunela in da lahko nogomet pri tem igra osrednjo vlogo v smislu združevanja.



Infantino je za revijo Združenih narodov pisal ob mednarodnem dnevu športa za razvoj in mir. Poudaril je, da cepiva pomenijo, da bomo spet živeli brez omejitev, ki jih je prinesla pandemija. »Skozi nogomet bomo lahko spet telesno pripravljeni, družili se bomo s soigralci in tekmeci in spet bomo polnili štadione,« je zapisal 51-letni Infantino.

»Upam, da bomo vrnili veselje in smeh«

»Spet bomo dobili, kar smo izgubili v zadnjem letu. Upam, da bomo vrnili veselje in smeh,« je dodal in zaključil, da si Fifa želi pomagati pri okrevanju ne le v športu. »Nogomet in družba imata simbiotičen odnos. Kar je dobro za družbo, je dobro za nogomet. In kar je dobro za nogomet, je dobro za družbo.«

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: