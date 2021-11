Split spet na nogah: spektakel Hrvaške in Rusije

Tudi številni Slovenci dobro vedo, kako je v Splitu, metropoli dalmatinskega dela Hrvaške, v dneh velikih nogometnih tekem. Največkrat Hajdukovih, toda tudi ko igra reprezentančna vrsta, je tu praznično. Prav tako je bilo denimo pred dvema mesecema, ko je Hrvaška ob veselici na polnih tribunah štadiona Poljud prepričljivo ugnala Slovenijo – 3:0 (Livaja, Pašalić, Vlašić).

Danes ob 15. uri pa bo na štadionu še bolj vroče, prek 30.000 navzočih si je zagotovilo vstopnice že pred nekaj tedni, gre pač za sklepno tekmo kvalifikacijske skupine med Hrvaško in Rusijo, odloča pa o neposrednem potniku za mundial v Katarju 2022. Gostitelji lovijo zmago za 1. mesto, ruska reprezentanca, ki pod vodstvom selektorja Valerija Karpina, nekoč sijajnega nogometaša, v tej jeseni doživlja razcvet in zdaj za uvrstitev na prvenstvo potrebuje le točko.

"Zato res nisem živčen, že remi nam je dovolj. Verjamem, da bi se hrvaški selektor Zlatko Dalić rad zamenjal z menoj," je poudaril Rus na sklepni novinarski konferenci v Splitu, kjer pa je bilo sila živahno že od včerajšnjega popoldneva. Številni nogometni navdušenci so napolnili gostinske lokale, temperament Sredozemlja je udaril na plano ob prižiganju bakel, do poznih večernih ur je odmevalo petje tako domorodcev kot tudi obiskovalcev Splita iz vseh koncev Hrvaške kot tudi diaspore, vključno seveda s sosednjo Bosno in Hercegovino.

"Če bi še enkrat lahko igral za Hrvaško, bi izbral prav današnjo tekmo," je nekdanjim reprezentančnim soigralcem v pogovoru za Sportske novosti sporočil Ivan Strinić, član Daličeve izbrane vrste, ki je na zadnjem SP osvojila 2. mesto, na poti do moskovske sklepne predstave s Francijo (2:4; Perišić, Mandžukić; Mandžukić ag, Griezmann, Pogba, Mbappe) pa je v četrtfinalu ugnala prav Rusijo (6:5 po 11 m; 2:2; Kramarić, Vida; Čerišev, Fernandes).