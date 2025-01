Šport je pravi ekonomski tiger 21. stoletja

V nadaljevanju preberite:

Število navdušencev nad največjimi športnimi tekmovanji skokovito raste, velike korake naprej šport dela tudi kot gospodarska panoga. Mojstri trženja so doma v ZDA, pot k odličnimi poslovnim izidom z avtokratskim načinom vodenja in centraliziranim marketingom kažejo v ligi NFL, ki z ustvarjenimi 17 milijardami evrov na letni ravni drži primat med tekmovanji. Komu pripada naziv kralja športov, je jasno kot beli dan, prihodkom nogometa nobena druga panoga ne seže do kolen.

Košarkarski selektor Aleksander Sekulić je v pogovoru za Delo opozoril, da Slovenci šport še vedno dojemamo kot družbeno dobro, čeprav gre v prvi vrsti za donosen posel. A napredek tudi na tej strani Alp obstaja, priključitev športa k ministrstvu za gospodarstvo je bila korak v pravo smer in kaže na razumevanje, da šport lahko predstavlja pomemben del gospodarske aktivnosti v državi.

Pri trženju velikih športnih dogodkov so Američani nekaj korakov pred konkurenco. Liga NFL je z veliko prednostjo najbolj donosen športni produkt, čeprav ameriški nogomet izven meja ZDA ne dosega popularnosti nogometa, košarke ali hokeja. Vodstvo lige stavi na 334 milijonov velik in premožen domači trg. Ustvarjenih 17 milijard evrov na letni ravni je še bolj osupljivih, ker sezona ameriškega nogometa traja le od septembra do začetka februarja, več kot pol leta ovalne žoge ni na televizijskih sprejemnikih ameriškega občinstva.