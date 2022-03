Sproščeni Hrvati čakajo na motivirane Slovence

V nadaljevanju preberite:

Slovenska nogometna reprezentanca želi čim bolje unovčiti odlične razmere za delo v Katarju, kjer izbrance selektorja Matjaža Keka v soboto in torek čakata vznemirljivi prijateljski tekmi. Prva bo vse prej kot prijateljska, saj se bodo Slovenci še tretjič v dobrem letu pomerili s Hrvaško, ki so jo marca 2021 v Stožicah premagali z 1:0, nato pa v Splitu utrpeli enega najbolj bolečih porazov zadnjih let (0:3). Slovenskim medijem sta prek videopovezave pričakovanja predstavila vezista Adam Gnezda Čerin in Tomi Horvat, ki bo čakal na svoj prvi nastop v članski konkurenci, obenem pa branil tudi čast 1. SNL.