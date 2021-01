Srbski vratar spravil žogo za hrbet Jana Oblaka

Senzacija Burnleyja v Liverpoolu

V angleškem prvenstvu so pravo senzacijo pripravili nogometaši Burnleyja, ki so končali Liverpoolov niz 68 tekem brez poraza na svojem štadionu Anfield. V zaostali tekmi 18. kola so gostje, ki na lestvici zasedajo šele 16. mesto, zmagali z 1:0; edini gol je v 83. minuti z bele točke dosegel Ashleya Barnes.

Nogometaši madridskega Atletica, pri katerem v vratih blesti slovenski čuvaj mreže, so šele v izdihljajih tekme osvojili vse tri točke na gostovanju pri Eibarju (2:1). Junak dvoboja je bil, ki je zabil oba gola za vodilno moštvo v elitni španski ligi.Potem ko je urugvajski zvezdnik z zadetkom v 40. minuti izenačil na 1:1, je v 89. minuti izvajal še enajstmetrovko in s spodkopanim strelom, tako imenovano panenko, premagal domačega vratarjaza zmago z 2:1. Srbski čuvaj Eibarjeve mreže je sicer dosegel edini gol za domačo ekipo, potem ko je 12. minuti je strelom z bele točke ukanil Oblaka.Slovenski reprezentančni vratar je moral tako sedmič v tej sezoni španskega prvenstva po žogo v svojo mrežo. Dmitrović je tako postal šele drugi vratar v tem stoletju, ki se je vpisal med strelce v elitni španski ligi. Pred njim je to nazadnje uspelo, ki leta 2002 v dresu Las Palmas na tekmi proti Osasuni kar dvakrat zabil z najstrožje kazni.Atletico se je z novo zmago še utrdil na vrhu prvenstvene lestvice. Ob tekmi manj ima kar sedem točk prednosti pred drugouvrščenim madridskim Realom in že deset pred tretjeuvrščeno Barcelono. V drugi tekmi dneva sta se Valencia in Osasuna razšli z neodločenim izidom 1:1.