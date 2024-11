Srečni Slovenci so na Dunaju po hudem trpljenju pokvarili domačo zabavo

Za slovenske nogometaše se je novembrski paket tekem in zadnji v letošnji izvedbi lige narodov razpletel skoraj sanjsko. Na Dunaju niso zmagali, a so jo z neodločenim izidom z 1:1 pošteno zagodli Avstrijcem. V bitki za prvo mesto z Norvežani, ki so do vrha napolnili kazahstansko mrežo, so potegnili krajšo. Avstrijsko veselico je z izenačujočim golom v 81. minuti pokvaril Adam Gnezda Čerin. Kljub točki se bodo Slovenci za obstanek med drugokategorniki pomerili v dodatnih kvalifikacijah.

Slovenski odziv po četrtkovem polomu ni bil bleščeč, tudi izid ni realen, toda ... To je nogomet! Boljši ne zmaga vedno in k sreči niso bili nesrečni Slovenci. Gostitelji so drago plačali davek za izjemno neučinkovitost in najbrž tudi za pretirano samozavest ali kar nadutost v zadnjih četrt ure. Toda to je že težava zanje, o naših si bo po sinočnji predstavi vendarle treba še natočiti čistega vina.

Adam Gnezda Čerin je Sloveniji v končnici tekme prinesel točko in sprožil veliko razočaranje v avstrijskem taboru. FOTO: Joe Klamar/AFP

Slovenci so izzvali izenačenje

Do »šoka« v polnem štadionu je bil realna le druga številka pri izidu 1:0. Slovenci so bili v povsem podrejenem položaju, prvi strel na domača vrata je v 55. minuti sprožil včeraj zelo neodgovorni Benjamin Šeško, drugega Adam Gnezda Čerin. Resnici na ljubo, žogo je po lepi podaji Žana Karničnika zgrešil, a se je od njegove golenice (ali gležnja) tako odbila, da je bil domači vratar Patrik Pentz brez moči.

Slovenski gol je bil kljub vsemu posledica slovenskega pozitivnega odziva, enega od redkih po taktičnih popravkih in menjavi. To je bilo dobro. Pritisk na domače branilce je prinesel odvzeto žogo in Karničnikov pobeg v domači kazenski prostor ter njegovo lepo povratno podajo v sredino do osamljenega Idrijčana.

Slovenci so bili sicer daleč od uspeha, še en gol, naključen ali ne, bi res že sodil v rubriko saj ni res, pa je. Prav nič ni delovalo, le sreča jim je bila naklonjena, saj so domači zapravljali priložnosti, ki so, vsaj v prvem polčasu, prihajale po prehitro izgubljenih žogah na sredini igrišča. Komaj kakšno, če sploh kakšno, so naši vezisti in napadalci ustavili ali ujeli vsaj odbitek.

Norveška 6 4 1 1 13 Avstrija 6 3 2 1 11 Slovenija 6 2 2 2 8 Kazahstan 6 0 1 5 1

Avstrijci so z večjo agresivnostjo dobivali dvoboje in druge žoge ter s kombinatoriko in atraktivnostjo, s katerima je prednjačil kapetan in ljubljenec domačih navijačev, sicer Dunajčan Marko Arnautović, in hitrostjo z lahkoto prihajali v priložnosti. Še dobro, da je bil Christoph Baumgartner, podajalec za gol Romana Schmida​ – po lahko izgubljeni žogi na domači polovici oziroma poskusu atraktivne, a nepotrebne Čerinove podaje – bolj razpoložen za tek, kot za zabijanje golov. V drugem polčasu se je Leipzigovemu nogometašu med strelsko nerazpoloženimi pridružil še Borussiin as Marcel Sabitzer.

Do marca brez tekem, kmalu dva žreba

Ali je včeraj Slovencem točko prinesla vztrajnost, sreča ali spretnost ali nekaj neznanega, najbrž ne ve nihče v slovenskem taboru, večina pa se je lahko prepričala, da se z obrambno igro ne da več zanašati le na srečo. Tudi v igri naprej bo treba nekaj narediti. Toda to je najzahtevnejši del.

Slovenci so bilki tričetrrt tekme v senci Avstrijcev, a so bili vztrajni. FOTO: Joe Klamar/AFP

Dunajski neodločen izid zgodovinsko le sodi v razred odličnih izidov in za lepši pogled v statistiko medsebojnih tekem. Avstrijci so v šestih tekmah pri treh zmagah in porazu, ki uradno ni zaveden, dve tekmi pa ste se razpletli brez zmagovalca.

V tekmovalnih tekmah – kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, evropsko ali ligo narodov – proti favoriziranim ali enakovrednim reprezentancam (blizu na lestvici Fifa) Slovenci v gosteh niso zmagali že od junija leta 2013, ko so s Srečkom Katancem na selektorskem stolčku premagali Islandce s 4:2. Drugi gostujoči proti Romuniji in Švedski sta bili prijateljski.

Slovenska reprezentanca bo do marca prihodnje leto brez tekem. Decembra, 13., bo v Zürichu žreb 12. skupin za kvalifikacije za svetovno prvenstvo leta 2026 v ZDA, Kanadi in Mehiki. Skupine s petimi reprezentancami bodo marca začele kvalifikacije, skupine s štirimi pa septembra. Konec kvalifikacij bo novembra. Žreb tekmeca za obstanek v skupini B lige narodov bo 22. t. m.