Zaradi vzklikov »Srbija, Srbija« igralci Kosova zapustili igrišče

Tekmo nogometne lige narodov med Romunijo in Kosovom v Bukarešti so v petek prekinili in je niso odigrali do konca. Gostujoči igralci Kosova so zapustili igrišče v 93. minuti sodnikovega dodatka, potem ko naj bi navijači na tribunah začeli skandirati »Srbija, Srbija«, kar naj bi bilo videti kot provokacija romunskih navijačev.

Incident s protestnim odhodom igralcev Kosova v slačilnico pred zadnjim sodnikovim žvižgom se je zgodil ob izidu 0:0.

Romunski igralci so po odhodu gostujoče ekipe ostali na igrišču, kosovska ekipa pa se ni več vrnila na zelenico. Sodnik je žvižg, ki označuje konec tekme, odpiskal več kot 30 minut pozneje, ko je bila tekma tudi uradno prekinjena.

Romuni so še dolgo čakali na nadaljevanje tekme. FOTO: Daniel Mihailescu/AFP

"Tekma lige narodov pod okriljem Uefe med Romunijo in Kosovom je bila prekinjena. Uefa bo pravočasno sporočila nadaljnje informacije, ki zadevajo tekmo," so po incidentu sporočili na spletni strani Evropske nogometne zveze (Uefe).

V skupini C2 lige narodov Romunija zaseda prvo mesto z 12 točkami, Kosovo je na drugem mestu s tremi točkami manj, tretji je Ciper s šestimi točkami, Litva pa je po petih krogih še brez točk.