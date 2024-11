Nemci neverjetno požrešni, Nagelsmann z mislimi tudi pri nesrečnem Madžaru

Nemška nogometna reprezentanca se je sinoči v ligi narodov A znesla nad izbrano vrsto BiH in v Freiburgu zmagala kar s 7:0. Za visoko zmago sta po dvakrat v polno zadela Tim Kleindienst in Florian Wirtz, preostale gole so dosegli Jamal Musiala, Kai Havertz in Leroy Sane.

»Nemčija je ena od najboljših reprezentanc na svetu. Imeli smo idejo in načrt, vendar imamo veliko mladih igralcev. Zanje ni bilo preprosto,« je po visokem porazu dejal Sergej Barbarez, selektor BiH. V domačem taboru, razumljivo, niso skrivali veselja. »Noro, kaj se je zgodilo tokrat. Zabiti toliko golov na reprezentančni tekmi, v ligi narodov, to je brutalno! Da sem svojo mrežo ohranil nedotaknjeno, mi pomeni ogromno,« je bil vesel domači vratar Oliver Baumann.

Nasmejan je bil tudi Musiala. »Po nekaj zadetkih smo lahko vsi igrali bolj sproščeno, toda v obrambi smo trdo garali,« je pojasnil 21-letni as iz Stuttgarta, ki je bil še posebej ponosen na svoj gol z glavo. »Preostali zadetki, ki sem jih z glavo dosegel za Bayern, so bili preprosti, ta pa je bil poseben,« je pripomnil Musiala.

Julian Nagelsmann je takole zaploskal svojim varovancem. FOTO: Thomas Kienzle/AFP

Zadovoljen je bil kajpak tudi domači selektor Julian Nagelsmann. »Bili smo neverjetno 'požrešni' – tako v napadu kot tudi v obrambi,« je svoje izbrance pohvalil 37-letni Nemec in se ozrl tudi na drugi dvoboj v skupini 3, v kateri je Nizozemska s 4:0 odpravila Madžarsko. Tekmo je zasenčil srčni zastoj 36-letnega gostujočega pomočnika trenerja Adama Szalaija, ki so ga oživljali ob robu igrišča. Iz madžarske zveze so po tekmi sporočili, da je spet pri zavesti, njegovo stanje pa stabilno.

»Upa, da bo hitro okreval. Adam je moj nekdanji igralec, s katerim se zelo dobro razumem,« je Szalaiju čim hitrejše okrevanje zaželel Nagelsmann.