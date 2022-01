Srečo imam, da sem se rodil v demokraciji, še nedavno je bilo drugače

V nadaljevanju preberite:

Evropsko prvenstvo v nogometu leta 1964 je potekalo v fašistični državi. Takrat je španska ekipa zmagala v turnirju na domačem terenu pred generalom Francom. Ko je bilo svetovno prvenstvo leta 1982 dodeljeno Španiji, je bil ta še vedno na oblasti. A ko se je prvenstvo začelo, je bila Španija že demokracija.

Veliki športni dogodki, zlasti nogometni, pritegnejo ogromno pozornosti. Dandanes evropska in svetovna prvenstva zahtevajo, da se vsak, ki sodeluje, seznani tudi z delovnimi pogoji in človekovimi pravicami, torej s Katarjem in Pekingom. Tudi na evropskem prvenstvu euro 2024 v Nemčiji se bomo v Evropi pogajali drug z drugim, kako želimo živeti skupaj. Preberite, kaj meni Philipp Lahm o Pekingu, Katarju in drugih izzivih letošnjega leta. Posameznik ni nemočen in ljudje lahko skupaj naredijo spremembo, ugotavlja Philipp Lahm.