Štajerski nogometaši prekinili slab niz prav v Ljubljani

Žan Trontelj in Denis Klinar v enem od dvobojev. FOTO: Jože Suhadolnik

PrvaLiga Telekom, 30. kolo:

Nogometaši v 1. SNL hitijo proti koncu sezone slovenskega prvenstva. Sobotni del 30. kola so odprli v Spodnji Šiški, kjer si je Maribor vendarle zagotovil tri nove točke in prekinil niz treh tekem brez zmage (Mura, Aluminij, Domžale). Danes bosta še tekmi v Domžalah in Kopru, jutri še dve v Kidričevem in Murski Soboti.Mariborčani so prišli do zmage v Ljubljani z golomz enajstmetrovke, potem ko so nogometaši obeh ekip do 70. minuti zaman poskušali priti do gola na druge načine. Do tistega trenutka so si Štajerci prislužili le štiri rumene kartone, Šiškarji nobenega.Gostujoči trenersi je tako pripisal svojo prvo zmago na klopi Maribora. Rožman je v začetno enajsterico resda uvrstil tudi 17-letnegain 18-letni. Gorenak je v prvi ligi debitiral že proti Kopru, za Kodermana je bil to prvenec med elito. Prav slednji je iztržil kazenski strel za Mariborčane, potem ko je sodnik Nocenil, da jestoril prekršek.Tekmeca sta bila vsaj statistično močno izenačena, Bravo namreč po večini prvin ni zaostajal za Mariborom - posest žoge: 50:50; streli: 11:8; na vrata: 4:5; koti: 4:4; prekrški: 8:18.Bravo : Maribor 0:1 (Mlakar 71., 11-m)Domžale – Celje (18)Koper – Gorica (20)nedelja:Aluminij – Tabor (15)Mura – Olimpija (17.15)