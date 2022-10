Stara dama brez kavalirja v Milanu

Nogometaši milanskega Interja so prišli do pete zmage v domači sezoni, potem ko so v 9. kolu italijanske lige v gosteh premagali Sassuolo z 2:1. Derbi Milana in Juventusa je pripadel prvemu z 2:0. Inter, pri katerem Samir Handanović ni branil, je povedel v 44. minuti, ko je po podaji Denzela Dumfriesa zadel Edin Džeko. Davide Frattesi je v 60. minuti izenačil, za tri točke gostov pa je poskrbel Džeko s svojim drugim golom na tekmi, podal mu je Henrih Mhitarjan. Za bošnjaškega napadalca sta bila to 100. in 101. gol v elitni italijanski ligi, ob tem jubileju pa je celotno ekipo povabil na večerjo.

V obračunu Milana in Juventusa je bilo hitro jasno, da bodo gostje le stežka odnesli kaj pozitivnega z gostovanja na San Siru. Rdeče-črni so v prvem polčasu dvakrat zadeli okvir vrat, Fikayo Tomori pa je za nameček ob koncu polčasa zadel za 1:0. Končni izid je v 54. minuti postavil Brahim Diaz.

Izidi 9. kola serie A:

sobota:

Sassuolo : Inter 1:2 (0:1)

Milan : Juventus 2:0 (1:0)

20.45 Bologna - Sampdoria

nedelja:

12.30 Torino - Empoli

15.00 Monza - Spezia

15.00 Salernitana - Hellas

15.00 Udinese - Atalanta

18.00 Cremonese - Napoli

20.45 Roma - Lecce

ponedeljek:

20.45 Fiorentina - Lazio