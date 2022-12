Stara dama v ponedeljek z novimi obrazi

Gianluca Ferrero kot predsednik in (že potrjeni) Maurizio Scanavino kot generalni direktor bosta v ponedeljek postala nova prva moža nogometnega kluba Juventus, uradno pa bosta svoje delo sicer začela opravljati šele 18. januarja. Nizozemski holding Exor, ki je v lasti družine Agnelli, je predlagal naslednika oz. naslednike padlega predsednika stare dame Andree Agnellija, ki je po razkritju finančnih nepravilnosti odstopil skupaj s celotnim upravnim odborom.

La Gazzetta dello Sport je poročala, da je glavni cilj v taboru belo-črnih seveda priprava na sodne procese, ki bi lahko v najslabšem primeru spet povzročili padec kluba v nižji rang tekmovanja. Gazzetta je tudi poročala, da je Evropska nogometna zveza (Uefa), s katero je Juventus že dlje časa na bojni nogi zaradi nasedlega projekta superlige, ravno tako začela preiskavo in bi lahko torinskemu ponosu zaradi odkritih finančnih malverzacij za določeno obdobje prepovedala nastopati v svojih tekmovanjih.

»Juve je vedno Juve: želi zmagovati in to se ne bo spremenilo,« navijače poskuša ohrabriti Scanavino, potem ko je za članskim moštvom sicer vzpodbuden zaključek jesenskega dela, toda pogled na lestvico še naprej razkriva, da ima vodilni Napoli okroglih deset točk več od stare dame, vmes je z osmimi točkami zaostanka za Neapeljčani še branilec naslova AC Milan. Juventus bo v novem letu igral tudi v šestnajstini finala evropske lige, potem ko je v svoji skupini lige prvakov, v kateri so nastopili še PSG, Benfica in Maccabi Haifa, osvojil tretje mesto, že prej pa ga čaka tudi tekma osmine finala italijanskega pokala z Monzo.