Strgalo se je tudi Novaku Đokoviću

Imenitna zmaga Srbije v odločilni tekmi za prvo mesto v skupini in neposredno uvrstitev na svetovno prvenstvo v nogometu prihodnje leto v Katarju je Srbe spravila v delirij. Po koncu tekme na štadionu luči so se po beograjskih ulicah začele valiti kolone navijačev z zastavami. Ravnodušnih ni bilo, a nogometaši so navdušili tudi rojake po svetu.

Najslavnejši med njimi teniški kralj Novak Đoković je v hotelski sobi v Torinu spremljal veliko dejanje selektorja Draga Stojkovića, strelskega junaka Aleksandra Mitrovića, ki je z glavo zabil gol za 2:1 v 90. minuti, in drugih igralcev.

Kako čustveno in napeto je spremljal dvoboj proti favoriziranimi Portugalci s Cristianom Ronaldom v ospredju, je Đoković razkril po zadnjem žvižgu italijanskega sodnika Danieleja Orsata. Dobesedno se mu je snelo, »gremo, gremo, gremo ...« se je drl.

Tudi v srbski slačilnici je vladalo nepopisno veselje. Nogometaši so peli tudi Magnificovo »Pukni zoro«, ki že nekaj let velja za eno od nepogrešljivih pri srbskih slavjih.