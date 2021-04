Nemška zveza: Super bogati in super brezvestni

Nemška nogometna zveza (DFB) je v današnji izjavi za javnost pozvala k izključitvi 12 ustanovnih klubov tako imenovane superlige iz vseh tekmovanj pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa), je sporočilo DFB povzela francoska tiskovna agencija AFP. »Klube in njihove mladinske ekipe je treba izključiti iz vseh tekmovanj, dokler znova ne pomislijo na svoje številne navijače, te, ki so jih naredili za velikane svetovnega nogometa in niso le njihove denarnice,« je dejal predsednik DFB Fritz Keller.



Nemška nogometna zveza je tako izrazila neposredno podporo Uefi, ki je klubom, ki bodo ustanovili superligo, kljub nasprotovanju krovnih nogometnih zvez, zagrozila z izključitvijo iz vseh tekmovanj. »Zaprta superliga je nekaj za superbogate in super brezvestne,« je dejal Keller in dodal: »Sebično vedenje teh dvanajstih klubov nima nič skupnega z igro, ki smo se je vsi naučili in ki smo jo vzljubili, ko smo bili še otroci.« Med odpadniki sicer ni klubov iz nemške bundeslige in francoskega prvenstva ligue 1.

