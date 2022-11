Švicarskega nogometaša našli mrtvega pred stanovanjem v Mostarju

V Švici žalujejo za nogometašem Karimom Gazzetto, ki so ga našli mrtvega pred njegovim stanovanjem v Mostarju. Tamkajšnja policija preiskuje vzroke za njegovo smrt, po poročanju lokalnih medijev pa je nekdanji član švicarske mlade reprezentance storil samomor.

Gazzetta, ki je luč sveta ugledal 1. aprila leta 1995 v Ženevi, je svoj čas veljal za zelo obetavnega nogometaša. Igral je za švicarske selekcije do 15, 18, 19 in 20 let. Nazadnje je bil član kluba Zrinjski, h kateremu je julija letos prestopil iz moštva Neuchatel Xamax.

Toda v BiH se ni naigral. V mostarskem klubu, ki ta čas vodi na prvenstveni lestvici (s tekmo manj ima tri točke naskoka pred drugouvrščenim Širokim Brijegom), so mu dali le dvakrat priložnost. Nazadnje je na igrišče pritekel pred mesecem dni (19. oktobra) na domači pokalni tekmi. Ker se je spopadal s poškodbami, je večino časa presedel na tribuni.

»Pri Servettu žalujemo za Karimom Gazzetto, otrokom našega kluba. Njegovim najbližjim in preostalim članom družine izrekamo iskreno sožalje in podporo. Počivaj v miru, Karim,« so pri klubu Servette, pri katerem je Gazzetta začel svojo športno pot, zapisali na družbenem omrežju Twitter.