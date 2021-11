Kljub izbruhu okužb v taboru Olimpije tekma bo

Kljub množični okužbi v moštvu Olimpije z virusom sars-cov-2 današnja druga tekma 17. kola 1. SNL bo. Derbi med Olimpijo in prvakom Muro je bil namreč po razkritju Ljubljančanov, da je bilo na zadnjem testiranju kar dvanajst okuženih članov moštva, pod vprašajem. Toda Nogometna zveza Slovenije ni prižgaala rdeče luči, temveč je odločila, da se tekmaa mora odigrati.

»V taboru Olimpije je prišlo do izbruha okužb. Trenutno je potrjenih 12 pozitivnih primerov, poleg tega pa se še nekaj članov ekipe, ki so bili na včerajšnjem testiranju negativni, ne počuti dobro, zato jih bomo napotili na dodatno testiranje,« pa so sporočili iz Olimpije.

Prva današnja tekma bo sicer v Domžalah ob 17. uri, kjer bo gostovalo Celje.