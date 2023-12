Tekme s toliko evrogoli ni videl še nikoli

Fulham in Liverpool sta v nedeljskem popoldnevu odigrala nepozabno nogometno partijo s sedmimi zadetki, preobrati in predvsem evrogoli. Liverpool je še tri minute pred koncem rednega dela tekme zaostajal s 3:2, varovanci Marca Silve so bili na pragu zmage, nato pa sta Wataru Endo in Trent Alexander-Arnold poskrbela za zadnjega v vrsti preobratov in zmago s 4:3.

»Takšne tekme ne pozabiš nikoli, še nikoli nisem videl nogometne predstave s toliko evrogoli. Najbrž si nihče od gledalcev ni predstavljal, da jim bomo pripravili takšen triler, tega gotovo ne bodo pozabili. Zadovoljen sem s predstavo, do konca tekme smo verjeli in bili za to nagrajeni. Na ogrevanju pred tekmo sem videl, da je Mac Allister res pri strelu in rekel sem si 'upam, da bo poizkusil tudi na tekmi',« je trener rdečih Jürgen Klopp izpostavil zelo lep zadetek argentinskega vezista v 38. minuti, s katerim je popeljal Liverpool v vodstvo z 2:1.