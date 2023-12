Drama na otoku, Liverpool prehitel City

Derbi 14. kroga angleške nogometne lige med Manchester Cityjem in Tottenhamom se je končal brez zmagovalca. Padlo je kar šest golov, izid je bil 3:3, gosti so do točke prišli v zadnji minuti rednega dela. City je tako povečal zaostanek za vodilnim Arsenalom na tri točke, padel pa je iz drugega na tretje mesto. Prehitel ga je Liverpool, ki je na še eni tekmi z veliko golov s 4:3 ugnal Fulham.

Son Heung-Min je na derbiju Londončane že v šesti minuti povedel v vodstvo, toda le tri minute pozneje je dosegel še avtogol. Izid prvega polčasa je postavil Phil Phoden, Giovani Lo Celso je po podaji Sona v 69. minuti izenačil, ko je Jack Grealish v 81. minuti dosegel tretji gol za City, je bilo videti, da bodo točke ostale doma. Da niso, je v 90. minuti poskrbel Dean Kuluševski.

Dejan Kuluševski je prinesel točko Tottenhamu. FOTO: Lee Smith/Reuters

Liverpool je bil proti Fulhamu že v izgubljenem položaju. Gostje so v 80. minuti povedli s 3:2, toda v vodstvu zdržali le sedem minut. Wataru Endo je štiri minute pozneje, ko je vstopil v igro, izenačil, zmagovalca pa je le minuto pozneje odločil Trent Alexander-Arnold. Varovanci Jürgena Kloppa tako še naprej zaostajajo točko za vodilnim Arsenalom.

V zadnjem času vroča Aston Villa, ki bi prav tako lahko prehitela City, pa je padla na trdna tla. Na gostovanju pri Bournemouthu je igrala 2:2, lahko pa je zadovoljna s točko, saj je dvakrat zaostajala, poleg tega pa si je izenačenje priborila v 90. minuti, ko je nov gol dosegel Ollie Watkins.

Erling Haaland je bil jezen na sodnika, ker ni pustil prednosti v izdihljajih tekme. FOTO: Darren Staples/AFP

Chelsea je s 3:2 doma ugnal Brighton, čeprav je ves drugi polčasu igral z igralcem več. Pred izključitvijo Conorja Gallagherja v 45. minuti je vodil z 2:1, Enzo Fernandez je nato v 65. minuti s svojim drugim golom, dosegel ga je z enajstmetrovke, vodstvo povišal, gostje so se še približali na gol zaostanka, izenačiti pa jim ni uspelo. V londonskem obračunu sta se West Ham in Crystal Palace razšla z izidom 1:1.

Izidi:

Arsenal – Wolverhampton 2:1 (2:0)

Brentford – Luton 3:1 (0:0)

Burnley – Sheffield United 5:0 (2:0)

Nottingham Forest – Everton 0:1 (0:0)

Newcastle – Manchester United 1:0 (0:0)

Bournemouth – Aston Villa 2:2 (1:1)

Chelsea – Brighton 3:2 (2:1)

Liverpool – Fulham 4:3 (2:2)

West Ham – Crystal Palace 1:1 (1:0)

Manchester City – Tottenham 3:3 (2:1)