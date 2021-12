Tekme v premier league odpadajo druga za drugo

Na Otoku so bile v zadnjem obdobju zaradi okužb z novim koronavirusom odpovedane številne nogometne tekme v premier league, zadnja na seznamu pa je tekma 18. kola med Burnleyjem in Evertonom, ki bi po programu morala biti 26. decembra. Pred tem je vodstvo elitnega angleškega tekmovanja na tako imenovani »boxing day« odpovedalo tudi tekmi Liverpool vs. Leeds in Wolverhampton vs. Watford.

V nedeljo bodo tako na sporedu tekme Manchester City – Leicester, Norwich – Arsenal, Tottenham – Crystal Palace, West Ham – Southampton, Aston Villa – Chelsea in Brighton – Brentford, dan kasneje pa še Newcastle – Manchester United.