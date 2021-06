Težave v francoskem gnezdu

V francoskem taboru so pred jutrišnjim derbijem z Nemčijo še naprej v skrbeh za moštveni duh, saj sta napadalcainočitno na različnih valovnih dolžinah.Začelo se je, ko je Giroud po zmagi proti Bolgariji s 3:0 na zadnji prijateljski tekmi potožil, da ne dobiva dovolj uporabnih žog in da mu soigralci ne želijo podajati. Očitek naj bi letel na račun Mbappeja. Giroud je sicer dosegel dva gola, potem ko je zamenjal poškodovanega, čigar nastop proti Nemcem je vprašljiv. Medtem ko so soigralci stekli proti njemu, je Mbappe hodil v nasprotni smeri.Ampak zvezdnik PSG se ni pustil zmesti: »Saj ni rekel nič zares groznega. Kot napadalec imam vedno občutek, da bi moral dobiti več žog. Olivierju sem v slačilnici čestital za gola, a se mi ni zahvalil. Ne bi iz tega delal drame. Zastopamo Francijo in to je najbolj pomembno.«