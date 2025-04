To je najslabša sezona v zgodovini kluba

Manj kot 72 ur po evforični zmagi v slogu tistih, ko je bil na klopi še Sir Alex Ferguson, proti Lyonu v ligi evropa (5:4 po podaljšku), ki je Manchester United popeljala v polfinale, je na Old Traffordu znova zavladalo obupanje. Nedeljski poraz proti Wolverhamptonu z 0:1 je dokončno potrdil tisto, kar se je nakazovalo že nekaj časa: Manchester United pod vodstvom novega trenerja Rubena Amorima igra svojo statistično najslabšo sezono od ustanovitve sedanjega najvišjega nivoja tekmovanja v Angliji leta 1992.

Usodni gol je v 77. minuti dosegel rezervist Wolvesov Pablo Sarabia s čudovitim prostim strelom z 20 metrov. Ta zadetek je pomenil že 15. prvenstveni poraz za United v tej sezoni, kar je nov negativni klubski rekord v moderni dobi angleške prve lige. Kot poudarja Dane Heverin za Fox Sports, je ironično, da je prejšnji rekord (14 porazov) klub postavil v lanski sezoni pod Erikom ten Hagom. Več porazov v eni sezoni so Rdeči vragi sicer doživeli le leta 1990 (16), še pred reorganizacijo najmočnejšega angleškega klubskega tekmovanja.

A to še zdaleč ni edini črni rekord te sezone. Z nedeljskim porazom, ki je bil že osmi domači v tem prvenstvu (največ v zadnjih 62 letih), je jasno, da bo United zbral tudi najmanjše število točk v svoji zgodovini nastopanja med angleško elito. Trenutno jih imajo 38, pet tekem pred koncem, kar pomeni, da nikakor ne morejo preseči dosedanjega negativnega rekorda 58 točk iz sezone 2021/22.

Manchester United pod vodstvom novega trenerja Rubena Amorima igra svojo statistično najslabšo sezono od ustanovitve sedanjega najvišjega nivoja tekmovanja v Angliji leta 1992. FOTO: Paul Ellis/AFP

Prav tako bodo skoraj zagotovo zabeležili najmanj zmag (trenutno 10, prejšnji rekord 16) in najslabšo končno uvrstitev (trenutno 14., prejšnji rekord 8. mesto). V nevarnosti je tudi rekord za najmanjše število doseženih golov (trenutno 38, rekord 49). Edina »svetla« točka, ki jo analitiki omenjajo z veliko mero sarkazma, je, da si je klub že zagotovil obstanek med najboljšimi.

Neučinkovitost v napadu in kritike Højlunda

Tekma proti Wolverhamptonu, ki so sicer dosegli svojo peto zaporedno prvenstveno zmago (prvič po letu 1970) in prvič po letu 1980 dvakrat v sezoni premagali United, je bila ponovno simbol neučinkovitosti Rdečih vragov v napadu. Čeprav so imeli večjo posest žoge (60 odstotkov) in več strelov (12:4), sta le dva strela letela v okvir vrat.

Najboljša leta je United preživel, ko je bil na klopi Sir Alex Ferguson. FOTO: Phil Noble/Reuters

Vnovič je bil na udaru kritik mladi danski napadalec Rasmus Højlund. Zapravil je več priložnosti, najbolj očitno ob koncu prvega polčasa, ko bi moral žogo ob drugi vratnici le še potisniti v mrežo. Analitik Ron Walker je za Sky Sports izpostavil njegovo slabo vključenost v igro ter slabo gibanje in predvidevanje v kazenskem prostoru.

James Ducker pa je v časniku The Telegraph zapisal, da je bila njegova zamenjava v 70. minuti videti skoraj kot »dejanje iz usmiljenja«. Højlund je v sezoni dosegel le šest golov na 31 tekmah kot član prve postave.

Amorim frustriran, O'Hara kritičen do sistema

Trener Ruben Amorim po tekmi ni želel krivde zvaliti le na Højlunda, temveč je poudaril, da gre za težavo celotne ekipe pri doseganju zadetkov. »Bili smo boljša ekipa na igrišču. Kot že tolikokrat v tej sezoni smo imeli dobre trenutke, a nato doživeli udarec. Še en takšen, res je frustrirajoče,« je po poročanju Fox Sports dejal Portugalec, ki je v United prišel z izjemnim rekordom iz lizbonskega Sportinga, zdaj pa je v Manchestru doživel že 11 porazov na vsega 22 ligaških tekmah. Priznal je, da mora ekipa trdo delati in se osredotočiti na naslednjo sezono, a obenem izpostavil pomen lige evropa kot rešilne bilke.

Navičaji so besni na lastnike kluba in zahtevajo njihov odhod. FOTO: Lee Smith/Reuters

Jasno je, da si Amorim poleti želi novega napadalca; mediji klub povezujejo z Liamom Delapom iz Ipswicha in slovenskim čudežnim dečkom Benjaminom Šeškom, ki bo letos poleti najverjetneje zapustil RB Leipzig. Vprašanje pa je, koliko sredstev bo imel na voljo, saj je solastnik Sir Jim Ratcliffe že napovedal, da bo klub varčeval.

Nekdanji vezist Tottenhama Jamie O'Hara je bil v studiu Sky Sports kritičen do Amorima in njegovega sistema: »Nisem prepričan o Manchester Unitedu... Ne vem, ali ta formacija deluje... Imajo ogromne težave. Nima igralcev za ta sistem.« Po njegovem mnenju se bo moralo vodstvo poleti odločiti, ali bo podprlo Amorima z novimi igralci ali pa pripeljalo novega trenerja. »Forma v prvenstvu je nesprejemljiva in če ne osvojijo lige evropa, je to katastrofalna sezona.«

Kljub temu, da je Manchester United eden izmed bogatejših klubov na svetu so lastniki zelo nemotivirani za zapravljanje svojega denarja. FOTO: Paul Ellis/AFP

Edina svetla točka nedeljskega poraza sta bila mlada branilca, debitant Tyler Fredricson in Harry Amass, ki sta odigrala celo tekmo in pustila dober vtis. Kljub temu pa ostaja dejstvo, da je edino upanje za rešitev sezone za Manchester United zdaj liga evropa, kjer jih v polfinalu čaka neugodni Athletic Bilbao.