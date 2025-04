Sabalenka ostala brez porscheja, še naprej pa je številka ena ženskega tenisa

Belorusinja Arina Sabalenka tudi po najnovejši posodobitvi svetovne teniške lestvice WTA ostaja na vrhu. Čeprav je v nedeljskem finalu močnega turnirja serije WTA 500 v Stuttgartu znova ostala praznih rok – že četrtič zapored ji je tik pred zdajci spolzel iz rok prestižni športni avtomobil znamke Porsche, ki pripada zmagovalki – njena prednost na lestvici ostaja zadostna za prvo mesto. Najvišje uvrščena Slovenka je po novem znova Tamara Zidanšek.

Junakinja turnirja v Stuttgartu je postala Latvijka Jelena Ostapenko. V finalu je ugnala prav Sabalenko in osvojila svojo deveto turnirsko lovoriko v karieri. Zmaga je bila še posebej odmevna, saj je Ostapenkova na poti do naslova premagala tako drugo igralko sveta, Poljakinjo Igo Świątek (šestič v šestih medsebojnih dvobojih), kot tudi prvo igralko Sabalenko, kar ji je v štirih poskusih uspelo prvič.

Ta izjemen teden je Latvijki prinesel tudi velik skok na lestvici WTA. Po tem, ko je sezono začela kot 17. igralka sveta, a nato februarja po nizu slabših rezultatov zdrsnila na 37. mesto, se je zdaj vrnila med najboljših dvajset – z zmago v Stuttgartu je napredovala za šest mest in je ta teden 18. igralka sveta.

Ostapenko je bila v Stuttgartu boljša od Sabalenke s 6:4 in 6:1. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

Uspešen teden je tudi za Ukrajinko Elino Svitolino, ki je osvojila turnir serije WTA v francoskem Rouenu. Z zmago je pridobila nekaj mest in je zdaj 17. igralka sveta. V Rouenu je navdušila tudi Srbkinja Olga Danilović, sicer partnerka slovenskega nogometnega vratarja Jana Oblaka. Prebila se je vse do svojega četrtega finala na turnirjih WTA v karieri. Čeprav je v finalu ostala brez lovorike, je z uvrstitvijo v finale napredovala za pet mest in na ponedeljkovi lestvici zaseda rekordno 34. mesto v karieri.

Zidanškova spet pred Erjavčevo

Na najnovejši lestvici WTA sta napredovali tudi obe najvišje uvrščeni Slovenki. Tamara Zidanšek je pridobila osem mest in je s 155. mestom znova najvišje uvrščena slovenska teniška igralka.

Tamara Zidanšek je ponovno najvišje uvrščena Slovenka. FOTO: Voranc Vogel

Na drugo mesto med Slovenkami je zdrsnila Veronika Erjavec, ki je trenutno na 168. mestu svetovne lestvice.