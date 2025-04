Po dramatičnem ponedeljku znana prva udeleženca elitne angleške nogometne lige

Angleška nogometna kluba Leeds United in Burnley sta si zagotovila avtomatično napredovanje iz druge najmočnejše nogometne lige v elitno tekmovanje na otoku za sezono 2025/26. Usodo obeh ekip je zapečatila zmaga Burnleyja na domačem Turf Mooru proti neposrednemu tekmecu za napredovanje, Sheffield Unitedu, z 2:1. Ker je pred tem Leeds na svojem Elland Roadu s kar 6:0 odpravil Stoke City, sta obe vodilni ekipi pobegnili Sheffield Unitedu na neulovljivo prednost osmih točk, dva kroga pred koncem prvenstva.

Leeds United se tako po dveh sezonah vrača v najvišji razred angleškega nogometa. Navijači na Elland Roadu so lahko uživali v izjemni predstavi svoje ekipe proti Stoku. Junak dneva je bil nizozemski napadalec Joël Piroe, ki je dosegel kar štiri zadetke, vse že v prvem polčasu, ko je Leeds povedel s 5:0. S tem je Piroe prevzel tudi vodstvo na lestvici strelcev druge angleške lige z 19 goli.

Preostala zadetka za visoko zmago sta prispevala Junior Firpo in Willy Gnonto.

»Zelo sem ponosen. Vse leto smo garali za to,« je po tekmi dejal kapetan Leedsa Ethan Ampadu. »Nočem pokvariti vzdušja, a imamo še en cilj, ki ga želimo doseči [naslov prvaka], tako da bomo danes uživali, nato pa poskušali dokončati delo,« je dodal Valižan.

Leeds in Burnley sta zdaj s 94 točkami izenačena na vrhu lestvice in se bosta v zadnjih dveh krogih borila za naslov prvaka druge angleške lige. FOTO: Ed Sykes/Reuters

Tudi trener Daniel Farke ni skrival zadovoljstva: »To je eden najbolj čustvenih klubov v državi, zato ni nikoli lahko – nositi ta dres je težko breme, a uspelo nam je v velikem slogu,« je po pisanju časnika Guardian dejal Nemec, ki je pred tem že dvakrat v elito popeljal Norwich City. »Zaslužili smo si, vrnili smo se tja, kamor spadamo,« je še dodal Farke.

Burnleyju napredovanje zagotovil kapetan Brownhill

Le nekaj ur po zmagi Leedsa je napredovanje potrdil še Burnley. Na napeti tekmi proti tretjeuvrščenemu Sheffield Unitedu je bil mož odločitve kapetan Josh Brownhill, ki je dosegel oba zadetka za zmago z 2:1 (drugega iz enajstmetrovke). S to zmago je Burnley, ki je lani skupaj s Sheffield Unitedom izpadel iz prve angleške nogometne lige, zagotovil ekspresno vrnitev med elito že po eni sezoni.

»Ostal sem brez besed. Vse trdo delo v tej sezoni se je poplačalo,« je bil čustven Brownhill v izjavi za ESPN. »Tolikokrat so nas odpisali, ljudje so govorili, da smo dolgočasni ... No, zdaj smo si na dolgočasen način priigrali nastop v elitni prvi angleški ligi. Za to je zaslužna celotna ekipa,« je dodal kapetan, ki je bil prepričan, da tisto noč v ekipi ne bo veliko spanca.

Veliko zaslug za uspeh Burnleyja gre tudi trenerju Scottu Parkerju. To je že njegova tretja uvrstitev v najmočnejše angleško tekmovanje kot trener, potem ko mu je to uspelo že s Fulhamom in Bournemouthom. »To mi pomeni vse,« je po tekmi dejal Parker, poroča Guardian. »Na začetku sezone smo si zadali misijo napredovanja – bilo je veliko vzponov in padcev. Ponosen sem na skupino igralcev, ki so bili predani, sledili navodilom in zdaj smo v prvi ligi.«

Le nekaj ur po zmagi Leedsa je napredovanje potrdil še Burnley. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters

Parker je priznal, da je bila njegova pot v zadnjem obdobju zahtevna, tudi z odpovedjo v Bruggeu, zato je ta uspeh zanj še posebej sladek. Burnley je sicer pod njegovim vodstvom stavil na čvrsto obrambo, ki je na 44 tekmah prejela le 15 zadetkov.

Boj za naslov prvaka in dodatne kvalifikacije

Leeds in Burnley sta zdaj s 94 točkami izenačena na vrhu lestvice in se bosta v zadnjih dveh krogih borila za naslov prvaka druge angleške lige. Sheffield United si je kljub porazu zagotovil mesto v dodatnih kvalifikacijah za zadnje prosto mesto v elitni angleški nogometni ligi. Tam se mu bo pridružil še Sunderland ter ekipi, ki bosta končali na petem in šestem mestu. Finale dodatnih kvalifikacij bo 24. maja na Wembleyju.

Obe ekipi bosta kot člana elitnega angleškega tekmovanja uradno potrjeni na letni skupščini lige poleti, ko bosta prejeli delniški certifikat. Prve tekmece v novi sezoni, ki se začne 16. avgusta, pa bodo ekipe spoznale 18. junija ob objavi razporeda tekem. Za oba kluba, ki imata ameriške lastnike (Leeds je v lasti skupine 49ers Enterprises, Burnley pa ALK Capita), napredovanje pomeni tudi veliko finančno injekcijo, ki jo ESPN ocenjuje na okoli 180 milijonov dolarjev.