Topničarji poglobili težave Kloppovih

Liverpoolova agonija na začetku sezone v premier league se nadaljuje. Brez zmage je ekipa Jürgena Kloppa ostala tudi na derbju v Londonu. Prerojeni Arsenal, ki blesti pod vodstvom Mikela Artete, je zmagal s 3:2. Junak tekme je bil angleški reprezentant Bukayo Saka, ki je dosegel dva gola.

Topničarji so vodili z 1:0, 2:1 in na koncu zmagali s 3:2. Zmaga je bila zaslužena, saj so prevladovali večji del tekme in povzročali težave razglašeni obrambi rdečih. Ti so se sicer počutili oškodovane, saj jim sodnik Dean Oliver ni dal enajstmetrovke po igranju z roko Gabriela, je pa pokazal na belo piko, ko je Thiago storil navidez nedolžen prekršek nad Gabrielom Jesusom.

Jürgen Klopp in Mohamed Salah sta v vse večjih težavah. FOTO: David Klein/Reuters

Arsenal se je vrnil na prvo mesto na lestvici, Liverpool za njim zaostaja že 14 točk. Londončani so v prejšnjem kolu premagali tudi mestne tekmece iz Tottenhama. Prvi gol je že po 57 sekundah dosegel Gabriel Martinelli, za goste sta bila uspešna David Nunez in rezervist Roberto Firmino. Saka je obnovil vodstvo v peti minuti podaljška prvega polčasa, v drugo pa zadel z 11 metrov v 76. minuti.

Arsenal je bil brez zmage na zadnjih sedmih tekmah proti Liverpoolu, zadnje štiri je izgubil s skupno gol razliko 1:12.