Topničarji poglobili težave rdečih vragov

Štiriintrideseti krog angleškega nogometnega prvenstva se je začel z derbijem med Arsenalom in Manchester Unitedom, zmage s 3:1 so se veselili Londončani, rdeči vragi pa lahko obžalujejo mnoge zapravljene priložnosti, tudi enajstmetrovko in tri strele v okvir vrat.

Za Topničarje je že v tretji minuti zadel Nuno Tavares, na 2:0 je z 11 metrov v 32. minuti povišal Bukayo Saka, takoj zatem je na 1:2 znižal Cristiano Ronaldo, ki se je vrnil po krajši odsotnosti po rojstvu hčerke in izgubi sinčka. Tudi na štadionu Emirates so mu po sedmih minutah namenili aplavz v znak sožalja.

United je v drugem polčasu nizal priložnosti, Bruno Fernandez je zapravil 11-metrovko, zmago gostiteljev pa je s projektilom potrdil Granit Xhaka v 70. minuti.

Bukayo Saka je bil zanesljiv z bele točke. FOTO: David Klein/ Reuters

Ekipa Ralfa Rangnicka, ki ga bo poleti na klopi zamenjal Erik Ten Hag, je tako po polomu v Liverpoolu (0:4) doživela še en boleč poraz in nima več realnih možnosti za nastop v ligi prvakov. Arsenal je preskočil Tottenham na četrtem mestu.

Izidi 34. kroga:

Sobota:

Arsenal : Manchester United 3:1 (2:1)

16.00 Leicester - Aston Villa

16.00 Manchester City - Watford

16.00 Norwich - Newcastle

18.30 Brentford - Tottenham

Nedelja:

15.00 Brighton - Southampton

15.00 Burnley - Wolverhampton

15.00 Chelsea - West Ham

17.30 Liverpool - Everton

Ponedeljek:

21.00 Crystal Palace - Leeds