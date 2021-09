Topniki prerešetali mestne tekmece

Mladi Emile Smith Rowe je načel mrežo Tottenhama. FOTO: Ben Stansall/AFP

Nogometaši Arsenala so na zadnji današnji tekmi 6. kroga angleškega državnega prvenstva premagali Tottenham s 3:1 (3:0). Pod zadetke so se v prvem polčasu podpisali(12.),(27.) in(34.), v drugem pa je za Tottenham poraz ublažil(79.).S tem so topničarji po točkah dohiteli današnje tekmece. Oboji imajo devet točk, Arsenal je zaradi več doseženih zadetkov z devetimi točkami deseti, Tottenham pa enajsti. Na vrhu je Liverpool s 14 točkami, z eno manj pa sledijo Manchester City, Chelsea, Manchester United in Everton.Na edini preostali današnji tekmi je Wolverhampton v gosteh ugnal Southampton z 1:0, edini zadetek je dosegelV soboto je v derbiju kroga Manchester City z 1:0 ugnal Chelsea, Manchester United je na domači zelenici izgubil proti Aston Villi z 0:1.V sobotnem večernem sporedu je novinec med angleškimi prvoligaši Brentford iztržil točko proti Liverpoolu (3:3).V ponedeljek bo imel trenutno šestouvrščeni Brighton priložnost, da se z zmago v gosteh proti Crystal Palaceu povzpne na sam vrh razpredelnice.