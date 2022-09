Trdoživa nogometna duša Adrie je ponos Mirna

»Joj, škoda, ker niste pri nas. Videli bi klubske zastave na vseh hišah, vsi krajani so jih kupili. Ponosni smo na visok jubilej Adrie. Naša glavna vrlina je, da smo društvo z dušo,« so bile prve besede predsednika slovenskega tretjeligaša Adria Miren Erika Kovica ob obeležitvi stoletnice nogometa v Mirnu, ki so jo začeli v petek s svečano akademijo, nadaljevali v soboto s predstavitvijo mlajših selekcij in tekmo med slovenskimi in klubskimi legendami, čemur je sledila zabava. Včeraj so praznovanje zaokrožili z gledališko predstavo na igrišču stadiona Pr' Štanti (Pri Štantu).

Kronist mirenskega nogometnega dogajanja in član vodstva kluba Peter Budin je poskrbel za obsežno knjižno delo z naslovom Miren nogometni stoletnik 1922-2022, trdoživost in entuziazem.

»S pojmom trdoživosti sem želel poudariti kljubovanje mirenskih organizatorjev nogometa tudi v neugodnih okoliščinah, kar je preprečevalo morebitno razpustitev društva. Z entuziazmom sem želel ponazoriti navdušenost mirenskih zanesenjakov, ki so pripravljeni za prostovoljno delo v društvu žrtvovati svoj prosti čas. Knjiga na 392 straneh pomeni doslej najbolj obsežen prikaz mirenske nogometne zgodovine, ki sem jo začel raziskovati leta 1977 in o njej pisal v več izdanih publikacijah kluba oziroma društva. Stoletno obdobje sem razdelil v deset sklopov. Vsebinski opis sem dopolnil z več kot 150 fotografijami in s kopijami zapisnikov nekaterih izpostavljenih tekem s primorskimi ligaši, poobjavil sem članke iz različnih časopisov. Omenjenim entuziastom, ki sem jih poimenoval 'duša Adrie', sem namenil pet slikovnih strani, v zadnjem delu knjige je obsežna statistika ter podatki o igralcih, strelcih in trenerjih ter predsednikih in tajnikih društva,« je pojasnil prizadevni Budin ob koncu devetmesečnega intenzivnega ustvarjanja publikacije.

Nogometni klub Adria je stičišče družabnega in športnega dogajanja v Mirnu, ki šteje 1500 prebivalcev in leži tik ob italijanski meji. Pod vodstvom predsednika Kovica, ki je na čelu kluba od septembra 2014, in sodelavcev je viden razvoj društva na vseh ravneh.

»Prenovili smo objekt, vse slačilnice so nove, imamo tudi fitnes in bar ter klubsko sobo. Vadimo in igramo na igrišču z naravno travo, premoremo še veliko in manjše igrišče z umetno travo. Zdaj je v načrtu namakalni sistem, v dveh letih pa bi radi postavili še tribuno za 400 do 500 ljudi,« pravi šef kluba, ki že dve leti sodeluje z akademijo bližnjega italijanskega prvoligaša Udineseja.

Domov se je vrnil Patrik Eler

»Z vodjo mlajših selekcij Valterjem Povšičem sva menila, da moramo narediti korak naprej pri delu z mladimi. Pred dnevi smo imeli pri nas kamp, vadilo je 48 dečkov in že jeseni se bodo nekateri od njih predstavili tudi v Vidmu,« pove Kovic in navrže še nekaj besed o članski zasedbi Adrie. Ta je sicer imela svoje zlato obdobje v prvi polovici 70. let, ko je igrala v Zahodni conski ligi, največji uspeh pa je dosegla leta 2010, ko je bila prvak 3. slovenske lige - zahod. Po treh krogih v novi sezoni tega tekmovanja je dosegla zmago in dva remija. Pri 31 letih se je domov vrnil napadalec Patrik Eler, ki je blestel v dresu Wackerja iz Innsbrucka v 2. avstrijski ligi, kjer je bil v sezoni 2016/17 najboljši strelec in igralec.

»Zdaj imamo v ekipi zmes izkušenih igralcev, ki so že igrali v drugi ligi, in mladih fantov. Lepo so se ujeli s trenerjem Matejem Mavričem Rožičem, ki je k nam prišel aprila. Za vsako ceno ne bomo silili v drugo ligo, če pa se izkaže, da je moštvo tega sposobno, bomo zagrabili priložnost. Sicer pa sem prepričan, da moramo vsi lokalni klubi podpirati prvoligaša Gorico. Če bo močna Gorica, bomo močni tudi mi,« je še zatrdil prvi mož zeleno-belih in rojeni Mirenčan Erik Kovic, ki je leta 1993 kot mladinec prav z vrtnicami osvojil naslov pokalnega prvaka.