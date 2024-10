Trem levom bo pot na prestol utiral Nemec: Bolj cenjen tukaj kot doma

Angleška nogometna zveza FA je danes potrdila, da je Thomasa Tuchla imenovala za novega selektorja angleške reprezentance. Nekdanji trener Chelseaja bo naloge angleškega selektorja uradno začel opravljati 1. januarja. Podpisal je 18-mesečno pogodbo, do konca SP 2026.

Enainpetdesetletnik, ki je bil brez dela, odkar je po koncu lanske sezone zapustil Bayern München, bo na mestu selektorja nasledil Angleža Garetha Southgata. Postal je komaj tretji tuji trener treh levov po letos umrlemu Sven-Göranu Erikssonu in Fabiu Capellu.

Lee Carsley je po odstopu Southgata avgusta začasno prevzel naloge selektorja Anglije in bo ostal na angleški klopi na tekmah lige narodov proti Irski in Grčiji naslednji mesec.

Mark Bullingham je vesel, da je pripeljal Tuchla. FOTO: Andrew Boyers/Reuters

Pri FA so pojasnili, da šokanten poraz proti Grčiji prejšnji teden ni imel nobene vloge pri njihovi odločitvi, saj so s Tuchlom pogodbo podpisali 8. oktobra, dva dni pred to tekmo. Pogodba z Nemcem velja 18 mesecev, torej do konca svetovnega prvenstva leta 2026.

Tuchel, ki je bil tudi trener Borussie Dortmund in PSG, ima pedigre tistega, ki lahko ekipam, na čelu katerih je, zagotovi najbolj iskane trofeje. Prav z Nemcem na klopi zveza FA želi prekiniti 58-letno čakanje na naslov na velikem turnirju, ki se vleče od mundiala 1966 na domačih tleh.

Vrhunec dosedanje Nemčeve kariere je bil med njegovim obdobjem v angleškem nogometu, ko je leta 2021 s Chelseajem osvojil ligo prvakov.

»Imeti priložnost zastopati Anglijo je velik privilegij, priložnost delati s to posebno in nadarjeno skupino igralcev pa je zelo vznemirljiva,« je dejal Tuchel.

»Zelo sem počaščen in naredil bom vse, kar je v naši moči, da se najprej uvrstimo na svetovno prvenstvo, potem pa, da bomo imeli uspešno svetovno prvenstvo. Skušali bomo narediti vse, da bomo dobili drugo zvezdico na naši majici,« je še dejal nemški strateg na angleški klopi.

Tuchel bo vodil reprezentanco treh levov. FOTO: Adrian Dennis/ AFP

Southgate je odstopil kmalu po julijskem porazu v finalu eura proti Španiji, po osemletnem obdobju, v katerem je Anglija znova postala nogometni akter.

»Navdušeni smo, da smo lahko podpisali pogodbo s Tuchlom, enim najboljših trenerjev na svetu,« je dejal izvršni direktor FA Mark Bullingham.

»Verjamemo, da nam je uspelo najeti trenersko ekipo, s katero bomo imeli najboljše možnosti za zmago na velikem turnirju, svetovnem prvenstvu leta 2026,« je bil samozavesten predstavnik angleške zveze.

Tuchel, ki zase govori, da je ljubitelj vsega angleškega, torej pravi anglofil, je nedavno dejal, da se v Angliji počuti bolj cenjenega kot v domovini.