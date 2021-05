Tuchel preporodil modre, Real brez možnosti

Thomas Tuchel je izločil tudi Real Madrid. FOTO: Foto Toby Melville/Reuters

Nemški nogometni strategbo 29. maja v Istanbulu drugič zaporedoma sedel na klopi moštva v finalu lige prvakov. Pet mesecev po odhodu iz pariškega PSG se mu je v finale uspelo prebiti z londonskim Chelseajem, ki je na sredini povratni tekmi z 2:0 premagal madridski Real za skupno zmago s 3:1. »Bili smo izjemni,« je dejal Tuchel.Tuchel se je po slabših predstavah pariškega velikana na božični večer znašel brez delodajalca, a ni trajalo dolgo, da je našel novo sredino. Klic Chelseaja januarja je bil zanj najlepše darilo pod drevescem. Londonski klub je po številnih nakupih v lanskem poletnem prestopnem roku iskal zamenjavo za, ki na zelenici ni uspel unovčiti več kot 250 milijonov evrov vlaganj v igralski kader. Odločitev ruskega lastnika, da se odpove klubski legendi Lampardu in ga zamenja s 47-letnim Nemcem, se je v sredo zvečer poplačala.V finalu lige prvakov se bosta tako drugič v treh letih pomerila angleška kluba. Chelseaju bo v Istanbulu nasproti stal Manchester City, ki je v torek potrdil zmago nad PSG in s tem preprečil možnost, da bi se Tuchel v finalu pomeril proti svojemu nekdanjemu klubu.S uspehom Chelseaja, ki bo v finalu lige prvakov igral prvič po zmagi leta 2012, je Tuchel le štiri mesece po menjavi delodajalcev potrdil status enega najboljših trenerjev v Evropi. Pod njegovim vodstvom so modri izgubil le dvakrat na 24 tekmah, v angleškem prvenstvu so na četrtem mestu in na poti, da se tudi s porazom v Istanbulu neposredno uvrstijo v ligo prvakov za prihodnjo sezono.»Ko se nam je pridružil smo bili deveti v ligi, zdaj igramo za vse. Smo med najboljšimi štirimi v angleški ligi, lahko zmagamo v ligi prvakov in tudi v pokalu FA,« je izpostavil nemški napadalec, ki je v 28. minuti sredine tekme dosegel prvi zadetek za Chelsea.Ena od ključnih nalog Tuchla po njegovem prihodu v zahodni London je bilo izvleči več iz Wernerja in še enega Nemca v vrstah Chelseaja. Pri prvem golu sta sodelovala oba: zviti lob Havertza se je odbil od okvirja gola na glavo Wernerja, ki je žogo pospravil v mrežo.Chelsea bi v drugem polčasu lahko povečal prednost, a ni izkoristil nekaj izvrstnih priložnosti. Namesto tega je Real vse do pet minut pred koncem rednega dela bil v položaju, da bi z zadetkom izsilil podaljšek. To je sicer jezilo Tuchla, ki je vendarle lahko bolj mirno zadihal, ko je za vodstvo 2:0 zadel»Uspelo nam je obdržati koncentracijo, osredotočenost in pozitivno energijo na igrišču. Bili smo izjemni in zmaga je zaslužena,« je po tekmi ocenil Tuchel. Z njim se je strinjal tudi trener Reala: »Mi smo se borili in poskušali, a oni so zasluženo zmagali.«