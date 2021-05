Tuchel zadel z razmerjem med delavci in umetniki, Pep zgrešil

V nadaljevanju preberite:

Razplet finala lige prvakov, kot ga je videl Tomaž Kavčič. Pep Guardiola? V nasprotju s Tuchlom je umestil v enajsterico veliko več ofenzivnih zveznih in krilnih igralcev, toda v igri ni imel pravega defenzivnega vezista, kar je bilo morda usodno. Lahko bi rekli, da je Tuchel zadel z razmerjem med delavci in umetniki, Guardiola sprva zgrešil. Ko je vstopil v igro Fernandinho, je City postal boljši. Imel je nekaj priložnosti, viden je bil koncept oziroma Pepov načrt, toda … V ogenj je poslal tudi napadalca Jesusa in Agüera, toda zaman.