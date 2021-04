Tuchel žalosten in jezen, Zidane ponosen na svoje moštvo

V nadaljevanju preberite:

Pri nogometnih izločilnih dvobojih so gostujoča moštva običajno zelo zadovoljna, če na prvi tekmi iztržijo izid 1:1. Po remiju v prvem polfinalnem spopadu letošnje lige prvakov so bila mnenja bolj deljena. Chelsea se je vrnil iz Madrida z rezultatom, ki bi ga pred dnevi opredelili za sanjskega, a z grenkimi občutki zaradi zapravljenih priložnosti. Realovi aduti so medtem delovali, kot da je najhujše za njimi, in da lahko v revanši igrajo zgolj boljše. Kaj odmeva v obeh taborih?